Депутат Рады рассказал о страхе Зеленского перед Кадыровым

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Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на слова главы Чечни Рамзана Кадырова об Украине, так как до сих пор может испытывать страх перед политиком, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Депутат Рады рассказал о страхе Зеленского перед Кадыровым
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Речь идёт о высказывании Рамзана Кадырова о необходимости присоединения Украины к России в случае, если Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику.

Он также заявил, что сам давно бы «решил украинский вопрос», но нужно соответствующее поручение.

Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, напомнил, что на Украине по теме международной политики теперь может выступать только президент, премьер-министр и глава МИД страны.

Гончаренко акцентировал внимание на том, что официальные лица никак не стали комментировать высказывание Кадырова.

«У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему ещё есть тот страх, он же там когда-то ещё и извинялся (перед Кадыровым. — RT)», — сказал украинский депутат в одном из своих роликов на Youtube.

В 2020 году глава Чечни потребовал от украинского лидера подтвердить свои принесённые ранее извинения.

Таким образом Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Зеленского журналисту Дмитрию Гордону.

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