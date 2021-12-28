Депутат Рады рассказал о страхе Зеленского перед Кадыровым
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Речь идёт о высказывании Рамзана Кадырова о необходимости присоединения Украины к России в случае, если Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику.
Он также заявил, что сам давно бы «решил украинский вопрос», но нужно соответствующее поручение.
Депутат Рады Алексей Гончаренко, в свою очередь, напомнил, что на Украине по теме международной политики теперь может выступать только президент, премьер-министр и глава МИД страны.
Гончаренко акцентировал внимание на том, что официальные лица никак не стали комментировать высказывание Кадырова.
«У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может это у Зеленского там по-прежнему ещё есть тот страх, он же там когда-то ещё и извинялся (перед Кадыровым. — RT)», — сказал украинский депутат в одном из своих роликов на Youtube.
В 2020 году глава Чечни потребовал от украинского лидера подтвердить свои принесённые ранее извинения.
Таким образом Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Зеленского журналисту Дмитрию Гордону.