Президент Молдавии заявила, что не поедет на саммит глав СНГ в Петербург

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не намерена посещать саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге, так как не получила официального приглашения на мероприятие.
Президент Молдавии заявила, что не поедет на саммит глав СНГ в Петербург
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Я не поеду на саммит СНГ, я уже говорила, что анализирую участие в этих встречах в зависимости от их повестки и обсуждаемых тем... Я не получила официальное приглашение, а также не видела повестку», — сказала она телеканалу Pro TV.

Ранее стало известно, что лидеры стран Содружества Независимых Государств приедут лично в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу, которая состоится 28 декабря.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность посещения мероприятия украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако, по словам представителя Кремля, вряд ли он это сделает.

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