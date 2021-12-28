Президент Молдавии заявила, что не поедет на саммит глав СНГ в Петербург

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не намерена посещать саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге, так как не получила официального приглашения на мероприятие.

«Я не поеду на саммит СНГ, я уже говорила, что анализирую участие в этих встречах в зависимости от их повестки и обсуждаемых тем... Я не получила официальное приглашение, а также не видела повестку», — сказала она телеканалу Pro TV.

Ранее стало известно, что лидеры стран Содружества Независимых Государств приедут лично в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу, которая состоится 28 декабря.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил возможность посещения мероприятия украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако, по словам представителя Кремля, вряд ли он это сделает.