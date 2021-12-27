Президент Молдавии исключила возможность вступления республики в НАТО
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«В Конституции Молдавии прописано, что мы нейтральная страна, никто не менял Конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно», — приводит РИА Новости её слова.
Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства.
Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал о наибольшем расширении Североатлантического альянса на восток.