Президент Молдавии исключила возможность вступления республики в НАТО

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Президент Молдавии Майя Санду в эфире Pro TV заявила, что исключает возможность вступления страны в НАТО.
Президент Молдавии исключила возможность вступления республики в НАТО
  • Reuters
  • © Juilen de Rosa

«В Конституции Молдавии прописано, что мы нейтральная страна, никто не менял Конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно», — приводит РИА Новости её слова.

Согласно Конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. 

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин рассказал о наибольшем расширении Североатлантического альянса на восток.

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