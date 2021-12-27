Мэр Киева призвал развернуть систему территориальной обороны города

Мэр Киева Виталий Кличко призвал развернуть систему территориальной обороны города в ближайшее время.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания по безопасности с участием руководителей Департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, полиции, Службы безопасности, представителей командования Вооружённых сил Украины.

«Заявления и угрозы России... У нас должен быть чёткий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», — цитирует Кличко официальный портал Киева.

По его словам, «в целом система территориальной обороны должна заработать в ближайшее время».

В апреле мэр Львова Андрей Садовой в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Куинн попросил Вашингтон о помощи в организации «территориальной обороны» города.