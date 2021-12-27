Срок полномочий белорусского парламента планируют увеличить до пяти лет

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В проекте новой Конституции Белоруссии говорится, что срок полномочий белорусского парламента может быть увеличен до пяти лет.
Срок полномочий белорусского парламента планируют увеличить до пяти лет
  • Legion-Media

«Срок полномочий парламента — пять лет, если иное не предусмотрено Конституцией», — отмечается в опубликованном проекте документа.

В тексте говорится, что полномочия белорусского парламента можно будет продлевать «на основании закона только в случае войны».

В настоящее время срок полномочий парламента в Белоруссии составляет четыре года.

Также проект новой Конституции Белоруссии предполагает  пребывание на посту президента не более двух сроков.

Кроме того, проект нового белорусского основного закона  исключает привлечение экс-президента республики к ответственности за действия, совершённые им в рамках исполнения полномочий главы государства.

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