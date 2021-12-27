Путин: в России проживают и работают около миллиона граждан Таджикистана

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Президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, что в России проживают и работают около 1 млн граждан республики.
Путин: в России проживают и работают около миллиона граждан Таджикистана
  • AP

«Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка. Он развивается (в Таджикистане) очень хорошо при вашей поддержке. Много желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживают сегодня на временной основе и работают около 1 млн человек из Таджикистана», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент России отметил, что в 2019 году мигранты из Таджикистана перевели домой около $1,8 млрд, а в 2020 году из-за сокращений на фоне пандемии — порядка $1,7 млрд.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приедут лично в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу, которая состоится 28 декабря.

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