Путин: в России проживают и работают около миллиона граждан Таджикистана

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, что в России проживают и работают около 1 млн граждан республики.

«Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка. Он развивается (в Таджикистане) очень хорошо при вашей поддержке. Много желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживают сегодня на временной основе и работают около 1 млн человек из Таджикистана», — приводит ТАСС слова Путина.

Президент России отметил, что в 2019 году мигранты из Таджикистана перевели домой около $1,8 млрд, а в 2020 году из-за сокращений на фоне пандемии — порядка $1,7 млрд.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приедут лично в Санкт-Петербург на традиционную неформальную встречу, которая состоится 28 декабря.