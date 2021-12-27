Захарова заявила о недопустимости обвинений Киева в адрес главы Минтранса России

Официальный представитель МИД России Мария Захаровой заявила о недопустимости обвинений украинских властей в адрес главы Минтранса России Виталия Савельева.

Соответствующий комментарий Захаровой был опубликован на сайте Министерства иностранных дел России.

«Обратили внимание на сообщение Генпрокуратуры Украины о направлении министру транспорта России и его заместителю уведомления о том, что они подозреваются в организации незаконной перевозки лиц через украинскую границу... Подобная выходка украинских властей недопустима», — отметила она.

По её словам, в данной ситуации очевидно нарушение Украиной основополагающих принципов международного права.

«Налицо попрание Украиной таких основополагающих принципов международного права, закреплённых в Уставе ООН и Заключительном акте СБСЕ, как суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела», — подчеркнула она.

Ранее прокуратура на Украине сообщила о предъявлении обвинения действующему министру транспорта России Виталию Савельеву из-за авиасообщения с Крымом. Обвинение также было предъявлено его заместителю.

Российский президент неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.