На Украине предъявили обвинение главе Минтранса России из-за авиасообщения с Крымом
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Об этом сказано в сообщении офиса генпрокурора страны.
«Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в нем.
Ранее Погранслужба Украины запретила на три года въезд на территорию страны российской певице и ещё одному россиянину из-за посещения Крыма.
Российский президент неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.