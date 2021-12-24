На Украине предъявили обвинение главе Минтранса России из-за авиасообщения с Крымом

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Прокуратура на Украине сообщила о предъявлении обвинения действующему министру транспорта России Виталию Савельеву из-за авиасообщения с Крымом.
На Украине предъявили обвинение главе Минтранса России из-за авиасообщения с Крымом
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Об этом сказано в сообщении офиса генпрокурора страны.

«Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в нем.

Ранее Погранслужба Украины запретила на три года въезд на территорию страны российской певице и ещё одному россиянину из-за посещения Крыма.

Российский президент неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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