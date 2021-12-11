Погранслужба Украины отказала во въезде российской певице

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Погранслужба Украины запретила на три года въезд на территорию страны российской певице и ещё одному россиянину из-за посещения Крыма.
Погранслужба Украины отказала во въезде российской певице
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«Двум гражданам России из-за незаконного посещения Крыма запретили въезд на Украину... Было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов», — говорится в сообщении в Facebook.

Имена россиян не называются, они прибыли в Киев из Стамбула.

В ноябре Министерство культуры Украины сообщило о признании 32 актёров из России «угрожающими нацбезопасности».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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