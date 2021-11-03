На Украине ещё 32 актёров из России признали «угрожающими нацбезопасности»

Министерство культуры Украины сообщило о признании 32 актёров из России «угрожающими нацбезопасности».

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на СБУ.

«Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло ещё 32 российских актёра в перечень лиц, «угрожающих национальной безопасности Украины», — указывает портал.

Отмечается, что теперь в списке в общей сложности 258 фамилий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предоставил ответ на петицию о запрете гастролей российских артистов в стране. В нём говорится, что он призвал проработать данный вопрос.