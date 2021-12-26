Express: Британия готова эвакуировать свои силы с Украины в случае обострения

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Британское командование подготовило план действий на случай «непредвиденных обстоятельств», чтобы эвакуировать сотрудников британских вооружённых сил с Украины в случае «российского вторжения», пишет Daily Express.
Express: Британия готова эвакуировать свои силы с Украины в случае обострения
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Как пишет газета, на Украине в рамках тренировочной миссии работают более 100 человек.

По данным источников издания, большая часть британских сил дислоцируется в городе Яворове, который расположен недалеко от украино-польской границы.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал крайне маловероятной возможность отправки Лондоном военнослужащих для помощи Украине в случае «вторжения» России.

Он подчеркнул, что «Украина — не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправлять войска на Украину и противостоять России».

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