Политолог Мезюхо уличил Кулебу в искусственном нагнетании ситуации вокруг Азовского моря

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который признал доминирование России в Азовском море.
Политолог Мезюхо уличил Кулебу в искусственном нагнетании ситуации вокруг Азовского моря
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По мнению Кулебы, «в случае войны» российская сторона станет активно использовать данное преимущество для оказания давления на украинские южные города, расположенные на побережье Азовского моря.

Иван Мезюхо подчеркнул, что украинский дипломат «опять искусственно нагнетает ситуацию».

«То, что у России существует военно-морское преимущество над Украиной, — это очевидно, это не секретная информация... К сожалению, украинский чиновник продолжает переваривать фейки западных изданий о якобы планах по российскому «вторжению» на Украину», — добавил он.

Политолог пояснил, что подобные комментарии не способствуют улучшению российско-украинских отношений, а «только вредят климату межгосударственных контактов» двух стран.

Ранее Кулеба заявил, что Россия в военном отношении имеет существенное преимущество над Украиной в Азовском море.

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