Депутат Рады Гончаренко сообщил о начале «возвращения» Кубани

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Украина якобы начала процесс «возвращения» Кубани.

«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что подал в Раду постановление об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения Кубани.

В 2019 году в Верховной раде создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев». 

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