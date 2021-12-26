Депутат Рады Гончаренко сообщил о начале «возвращения» Кубани

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Украина якобы начала процесс «возвращения» Кубани.

«Начинаем возвращение Кубани маленькими, но уверенными шагами», — написал депутат в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что подал в Раду постановление об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения Кубани.

В 2019 году в Верховной раде создали межфракционное объединение «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».



