Зеленский созывает заседание СНБО перед Новым годом

Президент Украины Владимир Зеленский решил созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду, 29 декабря.

«24 декабря 2021 года после доклада секретаря СНБО Алексея Данилова президенту Украины Владимиру Зеленскому глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины», — сообщает пресс-служба ведомства.

Повестка дня предстоящего заседания не уточняется.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киев внимательно следит за ситуацией со скоплением российских войск на границе с Украиной.