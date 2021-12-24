Зеленский созывает заседание СНБО перед Новым годом
- Legion-Media
«24 декабря 2021 года после доклада секретаря СНБО Алексея Данилова президенту Украины Владимиру Зеленскому глава государства принял решение о проведении в среду, 29 декабря 2021 года, заседания СНБО Украины», — сообщает пресс-служба ведомства.
Повестка дня предстоящего заседания не уточняется.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киев внимательно следит за ситуацией со скоплением российских войск на границе с Украиной.