МИД Украины заявил о желании участвовать в консультациях по безопасности

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в консультациях по безопасности ЕС, США и НАТО с Россией.
МИД Украины заявил о желании участвовать в консультациях по безопасности
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«На карту поставлена евро-атлантическая безопасность Украины, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности по этому вопросу», — написал он в Twitter.

Он отметил, что Украина поддерживает идею о том, чтобы США, ЕС, НАТО разговаривали с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона пока не видит у Евросоюза готовности к диалогу по безопасности на условиях равноправия.

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