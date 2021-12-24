МИД Украины заявил о желании участвовать в консультациях по безопасности

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в консультациях по безопасности ЕС, США и НАТО с Россией.

«На карту поставлена евро-атлантическая безопасность Украины, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности по этому вопросу», — написал он в Twitter.

Он отметил, что Украина поддерживает идею о том, чтобы США, ЕС, НАТО разговаривали с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона пока не видит у Евросоюза готовности к диалогу по безопасности на условиях равноправия.