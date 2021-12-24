Захарова заявила о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе

Украина пытается легализовать присутствие иностранных военных в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, недавно иностранные инструкторы получили право на приобретение украинского гражданства в упрощённом порядке.

«Чего добиваются украинские власти? Они пытаются не только легализовать находящихся в стране иностранных военных, но и обойти требования минского комплекса мер о выводе иностранных вооружённых формирований, военной техники и наёмников с территории Украины», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что инструкторы в Донбассе занимаются подстрекательством.

Ранее Мария Захарова заявила, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.