Захарова заявила о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе

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Украина пытается легализовать присутствие иностранных военных в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе
  • Reuters

По её словам, недавно иностранные инструкторы получили право на приобретение украинского гражданства в упрощённом порядке.

«Чего добиваются украинские власти? Они пытаются не только легализовать находящихся в стране иностранных военных, но и обойти требования минского комплекса мер о выводе иностранных вооружённых формирований, военной техники и наёмников с территории Украины», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что инструкторы в Донбассе занимаются подстрекательством.

Ранее Мария Захарова заявила, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. 

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