Захарова заявила о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе
- Reuters
По её словам, недавно иностранные инструкторы получили право на приобретение украинского гражданства в упрощённом порядке.
«Чего добиваются украинские власти? Они пытаются не только легализовать находящихся в стране иностранных военных, но и обойти требования минского комплекса мер о выводе иностранных вооружённых формирований, военной техники и наёмников с территории Украины», — сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что инструкторы в Донбассе занимаются подстрекательством.
Ранее Мария Захарова заявила, что Украина готовится к силовому решению конфликта в Донбассе.