Захарова заявила о поддержке НАТО «крестового похода» Киева против своего населения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО поддерживают киевские власти в «крестовом походе» против собственного населения.

«Вызывает глубокое сожаление, что страны НАТО полностью поддерживают нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии. Крестовый поход против собственного населения? Или что это?» — цитирует её ТАСС.

Захарова подчеркнула, что НАТО поставляет Киеву не только отдельные виды вооружений и военной техники, но и направляет своих военных специалистов.

«Масштабы военного присутствия на Украине из года в год увеличиваются. Неужели этого тоже никто не замечает и не видит?» — сказала она.

Ранее директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что страны НАТО превращают Украину в военный плацдарм против России.