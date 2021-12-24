Захарова заявила о нахождении 4 тысяч американских инструкторов на Украине

Около 10 тыс. западных военных инструкторов находятся на Украине, 4 тыс. из них прибыли из США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

По её словам, «было бы хорошо, если бы ситуация улучшалась», но всё наоборот.

«Да, возможно, это нарушало бы минские договорённости, но практика на земле, ситуация, обстановка, она бы говорила об эффективности присутствия этих людей в пользу мирного процесса. Но ведь всё ровно наоборот», — заявила Захарова.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Соединённые Штаты продолжат поставлять оборонительную военную помощь Украине.