В латвийском городе намерены объявить энергетический кризис из-за цен на газ

Мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш планирует созвать экстренное заседание, чтобы объявить об энергетическом кризисе из-за цен на газ и запросить помощи у властей страны.

Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Элксниньш заявил, что из-за возросших цен на газ на мировом рынке в Даугавпилсе, согласно расчётам, цена на отопление уже должна составлять €200 за 1 МВт·ч. Пока самоуправлению удавалось сдерживать цены на уровне €57 за 1 МВт·ч.

Он уточнил, что сдержать тарифы, вероятно, удастся и в январе, но уже в феврале их придётся либо повышать троекратно, либо просить помощи у государства.

«Сразу же после праздников Даугавпилсская дума планирует объявить энергетический кризис», — говорится в сообщении.

Вместе с этим в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития страны отмечают, что подобные кризисы ожидаются не только в Даугавпилсе, но и в других самоуправлениях. Согласно информации министерства, январь и февраль будут самыми трудными месяцами для местных органов власти. При этом ведомство надеется, что в марте цены на энергоносители снизятся.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о наступлении «энергетического хаоса» в Европе.