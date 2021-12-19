Президент Сербии заявил о наступлении «энергетического хаоса» в Европе

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Энергетическая ситуация в Европе ухудшается, в значительной части региона наступает «полный хаос», заявил президент Сербии Александр Вучич.
Президент Сербии заявил о наступлении «энергетического хаоса» в Европе
  • AP

По его словам, на данный момент в Сербии электричество есть у всех, кроме 500 домохозяйств.

«Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы, это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», — приводит ТАСС слова Вучича во время осмотра ТЭС «Костолац». 

Он отметил, что в Сербии удалось преодолеть энергетический кризис в том числе благодаря закупке мазута в Азербайджане и Иране.

Ранее Александр Вучич заявил, что подорожание электроэнергии и энергетический кризис вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков.

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