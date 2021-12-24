Путин поздравил президента Азербайджана с 60-летием
- AP
«Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности», — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился успехов в экономической, социальной и других сферах.
Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Россия является для республики другом и стратегическим партнёром, и назвал взаимоотношения между государствами доверительными.