Путин поздравил президента Азербайджана с 60-летием

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Президент России Владимир Путин направил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву поздравление с 60-летием. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин поздравил президента Азербайджана с 60-летием
  • AP

«Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился успехов в экономической, социальной и других сферах.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Россия является для республики другом и стратегическим партнёром, и назвал взаимоотношения между государствами доверительными.

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