На Украине возбудили дело против депутата Рады из-за связей с Белоруссией
- Reuters
«Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст. 111 ККУ (Уголовного кодекса Украины. — RT)», — написал он в Telegram.
Шевченко уточнил, что ему вменяют создание так называемого «Русского мира на Украине».
Он также отметил, что украинские власти пытаются таким образом «устранить конкурента».
«Связано это с моей дружбой с Беларусью», — добавил Шевченко.
Ранее представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант назвал бутафорией санкции Украины за визит в Крым.