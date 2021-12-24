На Украине возбудили дело против депутата Рады из-за связей с Белоруссией

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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Евгения Шевченко из-за связей с Белоруссией.
На Украине возбудили дело против депутата Рады из-за связей с Белоруссией
  • Reuters

«Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст. 111 ККУ (Уголовного кодекса Украины. — RT)», — написал он в Telegram.

Шевченко уточнил, что ему вменяют создание так называемого «Русского мира на Украине».

Он также отметил, что украинские власти пытаются таким образом «устранить конкурента».

«Связано это с моей дружбой с Беларусью», — добавил Шевченко.

Ранее представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант назвал бутафорией санкции Украины за визит в Крым.

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