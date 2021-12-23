Глава МИД Армении провёл переговоры с генсеком ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провёл переговоры с генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«23 декабря министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны обсудили союзническое взаимодействие между государствами — членами ОДКБ в интересах безопасности и стабильности на коллективной основе.

К тому же армянский министр рассказал Засю о ситуации на восточном участке армяно-азербайджанской границы.

23 ноября в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ.