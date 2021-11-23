В режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ.

Как заявили в пресс-службе Объединённого штаба ОДКБ, участниками заседания стали представители органов управления материально-техническим обеспечением оборонных ведомств государств — членов ОДКБ, а также начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

В частности, они рассмотрели вопросы внутригосударственного согласования проекта Положения о запасах материальных средств для обеспечения формирований, содержания и обновления запасов материальных средств для формирований коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона и коллективных сил оперативного реагирования КСОР ОДКБ.

Кроме того, обсуждались результаты проведения специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2021», вопросы организации учения «Эшелон-2022».

Очередное заседание рабочей группы планируется провести в Казахстане во время «Эшелона-2022».

Ранее в ЦВО рассказали подробности учений ОДКБ «Кобальт-2021» в Таджикистане.