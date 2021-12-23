Путин напомнил, что на Украине не пытаются найти виновных в трагедии в Одессе

На Украине до сих пор никто «пальцем не пошевелил», чтобы найти виновников трагедии в Одессе, где в 2014 году в результате поджога Дома профсоюзов украинскими радикалами погибли десятки людей, выступавших против госпереворота в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«Вон в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Хоть кто-то пальцем шевельнул, чтобы найти преступников? Ничего подобного. То есть у нас нет шансов работать с теми людьми, которые хотят выстраивать отношения. Их уничтожают — этих людей, которые хотят с нами работать, вот в чём проблема», — сказал российский лидер.

В Одессе 2 мая 2014 года украинские радикалы и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором оказались заблокированы активисты «антимайдана».

По людям, пытавшимся выбраться из горящего здания, вели стрельбу, также к ним не подпускали медиков. В результате погибли 48 и пострадали более 200 человек.

В апреле этого года МИД России в очередной раз призвал ОБСЕ и Совет Европы продолжать добиваться от властей Украины расследования «кровавой расправы».