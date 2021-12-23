Путин: Зеленский после прихода к власти подпал под влияние так называемых нациков

Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, «нациков», как и предыдущие украинские руководители. Об этом во время пресс-конференции заявил глава российского государства Владимир Путин.

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

Президент России, говоря о Минских соглашениях, напомнил, что в документе есть требование внести изменения в Конституцию.

«Где эти изменения в Конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР. Должны быть согласованы. Прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что эти изменения не только не согласованы, на эту тему «отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса».

«Объявляют их террористами и говорят, что разговаривать с ними не будут. Объясните, почему? Потому что вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришёл к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов. Как на Украине говорят — нациков», — заключил Путин.

Как ранее отмечал российский президент Владимир Путин, Владимир Зеленский отдал свою страну под полное внешнее управление.