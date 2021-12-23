Путин: Россию пытаются сделать стороной конфликта на Украине

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Россия не является стороной конфликта, который происходит на Украине, хотя некоторые силы пытаются представить её таким образом, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Россию пытаются сделать стороной конфликта на Украине
  • РИА Новости

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», — сказал Путин.

Он также предложил спросить у руководства Украины, как они отдают приказы стрелять по Донбассу «в ежедневном режиме».

Ранее Путин заявил, что западные страны говорят о нарушении Россией Минских соглашений, однако не могут ничего сказать о характере этих нарушений.

Как отмечали в МИД, Евросоюз не помогает урегулированию на Украине и пытается представить Москву стороной конфликта в Донбассе.

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