Путин: Россию пытаются сделать стороной конфликта на Украине

Россия не является стороной конфликта, который происходит на Украине, хотя некоторые силы пытаются представить её таким образом, заявил российский президент Владимир Путин.

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

«Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», — сказал Путин.

Он также предложил спросить у руководства Украины, как они отдают приказы стрелять по Донбассу «в ежедневном режиме».

Ранее Путин заявил, что западные страны говорят о нарушении Россией Минских соглашений, однако не могут ничего сказать о характере этих нарушений.

Как отмечали в МИД, Евросоюз не помогает урегулированию на Украине и пытается представить Москву стороной конфликта в Донбассе.