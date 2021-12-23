«Нафтогаз» призвал ЕС принять меры против «Газпрома» для снижения цен на газ
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«Если европейский антимонопольный орган прямо сейчас вынудит «Газпром» остановить эти антиконкурентные действия... на европейском рынке газа будет намного больше газа», — цитирует Витренко ТАСС.
Он предположил, что это приведёт к значительному снижению цен на топливо.
Глава «Нафтогаза» отметил, что компания также подала жалобу в антимонопольный орган ЕС, в которой «чётко пояснила» смысл претензий к «Газпрому».
Еврокомиссия (ЕК) ранее подтвердила получение жалобы украинской компании с требованием обязать «Газпром» продать в ЕС крупные партии газа с прокачкой через Украину.