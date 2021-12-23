«Нафтогаз» призвал ЕС принять меры против «Газпрома» для снижения цен на газ

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко призвал ЕС принять неотложные меры против российской компании «Газпром», которая, по мнению Киева, якобы нарушает европейское антимонопольное законодательство.

«Если европейский антимонопольный орган прямо сейчас вынудит «Газпром» остановить эти антиконкурентные действия... на европейском рынке газа будет намного больше газа», — цитирует Витренко ТАСС.

Он предположил, что это приведёт к значительному снижению цен на топливо.

Глава «Нафтогаза» отметил, что компания также подала жалобу в антимонопольный орган ЕС, в которой «чётко пояснила» смысл претензий к «Газпрому».

Еврокомиссия (ЕК) ранее подтвердила получение жалобы украинской компании с требованием обязать «Газпром» продать в ЕС крупные партии газа с прокачкой через Украину.