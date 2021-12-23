Адвокатов Порошенко не пустили в ГБР Украины, где должен был пройти его допрос

Короткая ссылка
Защиту экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в ГБР, где планировалось проводить его допрос, так как подозреваемый не прибыл, заявила представитель бюро Татьяна Хмельницкая.
Адвокатов Порошенко не пустили в ГБР Украины, где должен был пройти его допрос
  • РИА Новости

«Вы спросите, вот пришли адвокаты, почему их не пропускают? Дело в том, что следователи ждали именно Петра Порошенко и присутствие адвокатов не было предусмотрено», — цитирует Хмельницкую РИА Новости.

Она пояснила, что это также было сделано в рамках карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции.

Адвокат экс-президента Илья Новиков в эфире телеканала «UA:Перший» ранее заявил, что Порошенко не придёт на допрос 23 декабря по делу о государственной измене. 

Он уточнил, что обе повестки, направленные экс-президенту, были выписаны неверно. 

Ранее сообщалось, что Порошенко был вызван на допрос на 23 декабря по делу о государственной измене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить