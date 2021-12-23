Адвокатов Порошенко не пустили в ГБР Украины, где должен был пройти его допрос

Защиту экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в ГБР, где планировалось проводить его допрос, так как подозреваемый не прибыл, заявила представитель бюро Татьяна Хмельницкая.

«Вы спросите, вот пришли адвокаты, почему их не пропускают? Дело в том, что следователи ждали именно Петра Порошенко и присутствие адвокатов не было предусмотрено», — цитирует Хмельницкую РИА Новости.

Она пояснила, что это также было сделано в рамках карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции.

Адвокат экс-президента Илья Новиков в эфире телеканала «UA:Перший» ранее заявил, что Порошенко не придёт на допрос 23 декабря по делу о государственной измене.

Он уточнил, что обе повестки, направленные экс-президенту, были выписаны неверно.

Ранее сообщалось, что Порошенко был вызван на допрос на 23 декабря по делу о государственной измене.