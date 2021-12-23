В Белоруссии выпустили опытную серию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

В Белоруссии в рамках совместного с Россией проекта выпустили первую серию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» по полному циклу, сообщил белорусский Минздрав.

«На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии «Спутник V» и «Спутник Лайт», — говорится в сообщении Минздрава республики.

23 декабря вакцины отправят в российский институт Гамалеи для проверки контроля качества. На этих образцах планируется исследовать стабильность препарата при хранении.

Ранее исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии показало эффективность препарата на уровне 96,3%.

Анализ был проведён на основе полного курса вакцинации 1,2 млн человек.