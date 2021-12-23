Попавшая на «Миротворец» девочка из ЛНР обратилась к СБ ООН

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Видеообращение к ООН 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, чьи личные данные опубликовал сайт «Миротворец», было заслушано на неформальном заседании Совбеза организации.

«Уже не первый день длится история с сайтом «Миротворец». Поэтому я написала в постпредство России в ООН с просьбой записать видеообращение для неформального заседания Совета Безопасности», — цитирует РИА Новости Савенкову.

Она отметила, что записала трёхминутный ролик. Видео посмотрели в ходе заседания.

По словам Савенковой, она благодарна за возможность привлечь внимание к данной проблеме.

18 октября Фаина Савенкова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой закрыть сайт «Миротворец».

Савенкова — самый юный член Союза писателей самопровозглашённой ЛНР. В 2019 году её пьеса «Ёжик надежды» получила спецприз Всероссийского конкурса детской драматургии Asyl, а также попала в шорт-лист Международного конкурса современной русской драмы «Автора — на сцену» и в шорт-лист Международного конкурса драматургии «Евразия».

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