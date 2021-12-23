В ДНР заявили об отказе Киева возобновить работу КПП в Донбассе на праздники
- РИА Новости
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«Сегодня мы выступили с очень важной и значимой инициативой — возобновить работу КПВВ между республиками и Украиной на период новогодних и рождественских праздников при предварительном согласовании и соблюдении ряда эпидемиологических условий, связанных с обеспечением безопасности для здоровья граждан в период пандемии. Но украинская сторона буквально сразу же, даже без обсуждения и уточнения подробностей, ответила на это предложение отказом», — цитирует РИА Новости Никонорову, чьи слова приводит пресс-служба МИД ДНР.
Передвижение через КПП на линии соприкосновения в Донбассе ограничено из-за пандемии коронавируса.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете La Repubblica заявил о готовности Киева приложить «все необходимые усилия» для обеспечения «честного и длительного» мира в Донбассе.