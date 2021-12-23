В ДНР заявили об отказе Киева возобновить работу КПП в Донбассе на праздники

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Представители Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу отказались от возобновления работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в период январских праздников, заявила полномочный представитель самопровозглашённой Донецкой народной республики на переговорах Наталья Никонорова.
В ДНР заявили об отказе Киева возобновить работу КПП в Донбассе на праздники
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко / Sputnik

«Сегодня мы выступили с очень важной и значимой инициативой — возобновить работу КПВВ между республиками и Украиной на период новогодних и рождественских праздников при предварительном согласовании и соблюдении ряда эпидемиологических условий, связанных с обеспечением безопасности для здоровья граждан в период пандемии. Но украинская сторона буквально сразу же, даже без обсуждения и уточнения подробностей, ответила на это предложение отказом», — цитирует РИА Новости Никонорову, чьи слова приводит пресс-служба МИД ДНР.

Передвижение через КПП на линии соприкосновения в Донбассе ограничено из-за пандемии коронавируса.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете La Repubblica заявил о готовности Киева приложить «все необходимые усилия» для обеспечения «честного и длительного» мира в Донбассе.

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