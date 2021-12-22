Украинские АЭС побили суточный рекорд по производству электроэнергии

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Украинские атомные электростанции во вторник, 21 декабря, побили суточный рекорд производства электроэнергии.
Украинские АЭС побили суточный рекорд по производству электроэнергии
  • ©energoatom.com.ua

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинский «Энергоатом», всего за сутки было произведено более 300 млн кВт⋅ч электроэнергии.

«Более 300 млн киловатт-часов — рекорд НАЭК «Энергоатом», — сказал руководитель компании Пётр Котин.

Уточняется, что, по данным на 22 декабря, на атомных станциях Украины в работе находятся 14 из 15 энергоблоков.

8 декабря сообщалось, что доля атомной генерации в производстве электроэнергии на Украине возросла до 60%.

18 декабря Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за дефицита угля было принято решение о переводе Луганской ТЭС с угля на газ.

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