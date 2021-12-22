Украинские АЭС побили суточный рекорд по производству электроэнергии

Украинские атомные электростанции во вторник, 21 декабря, побили суточный рекорд производства электроэнергии.

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на украинский «Энергоатом», всего за сутки было произведено более 300 млн кВт⋅ч электроэнергии.

«Более 300 млн киловатт-часов — рекорд НАЭК «Энергоатом», — сказал руководитель компании Пётр Котин.

Уточняется, что, по данным на 22 декабря, на атомных станциях Украины в работе находятся 14 из 15 энергоблоков.

8 декабря сообщалось, что доля атомной генерации в производстве электроэнергии на Украине возросла до 60%.

18 декабря Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за дефицита угля было принято решение о переводе Луганской ТЭС с угля на газ.