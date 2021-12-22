Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в среду поддержал кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии.
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Константина Затулина.

«Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Белоруссия Борис Вячеславович Грызлов», — сказал он.

Затулин уточнил, что комитет не определяет кандидатуру, он даёт согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица послом или представителем России в государствах СНГ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом.

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