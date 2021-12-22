Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Константина Затулина.
«Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Белоруссия Борис Вячеславович Грызлов», — сказал он.
Затулин уточнил, что комитет не определяет кандидатуру, он даёт согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица послом или представителем России в государствах СНГ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом.