Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла России в Белоруссии

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в среду поддержал кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Константина Затулина.

«Действительно, сегодня на заседании комитета был представлен в качестве кандидата на должность чрезвычайного полномочного посла в Республике Белоруссия Борис Вячеславович Грызлов», — сказал он.

Затулин уточнил, что комитет не определяет кандидатуру, он даёт согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица послом или представителем России в государствах СНГ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом.