Лукашенко призвал осваивать земли, пострадавшие при катастрофе в Чернобыле

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал осваивать белорусские земли, которые пострадали от последствий при аварии на Чернобыльской АЭС.
Лукашенко призвал осваивать земли, пострадавшие при катастрофе в Чернобыле
  • Reuters

«Не забывайте о чернобыльских территориях. Это наши земли, и их нужно осваивать, что мы и будем делать, аккуратно, не спеша», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он также отметил, что не все вопросы с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС решены.

«В ближайшие весну — лето я хочу принципиальнейшим образом посмотреть на те чернобыльские земли, побывать в том заповеднике, как мы его называем, чтобы сделать окончательные выводы, каким образом будем там работать», — добавил глава государства.

В начале ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что природа в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) восстанавливается «гораздо быстрее, чем ожидалось».

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