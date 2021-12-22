Лукашенко призвал осваивать земли, пострадавшие при катастрофе в Чернобыле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал осваивать белорусские земли, которые пострадали от последствий при аварии на Чернобыльской АЭС.

«Не забывайте о чернобыльских территориях. Это наши земли, и их нужно осваивать, что мы и будем делать, аккуратно, не спеша», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Он также отметил, что не все вопросы с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС решены.

«В ближайшие весну — лето я хочу принципиальнейшим образом посмотреть на те чернобыльские земли, побывать в том заповеднике, как мы его называем, чтобы сделать окончательные выводы, каким образом будем там работать», — добавил глава государства.

В начале ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что природа в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) восстанавливается «гораздо быстрее, чем ожидалось».