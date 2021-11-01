Зеленский рассказал о высоких темпах восстановления природы в Чернобыле

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что природа в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) восстанавливается «гораздо быстрее, чем ожидалось».

Об этом он сказал на 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Зеленский отметил, что трагедия на Чернобыльской АЭС показывает, что «чуть ли не наиболее действенным для восстановления окружающей среды является невмешательство человека».

«Природа в Чернобыле восстанавливается гораздо быстрее, чем ожидалось, как бы подсказывая, что лучшее, чем вы, люди, можете помочь, — не мешать», — приводит его слова ТАСС.

В ноябре 2020 года глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предложил внести ряд объектов чернобыльской зоны отчуждения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.