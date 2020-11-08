В Киеве предложили внести объекты Чернобыля в список ЮНЕСКО

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Глава Министерства культуры и информационной политики (МКИП) Украины Александр Ткаченко предложил внести ряд объектов чернобыльской зоны отчуждения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Киеве предложили внести объекты Чернобыля в список ЮНЕСКО
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Facebook.

«Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма — развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил Ткаченко.

По мнению украинского министра, для этого предстоит сделать «много шагов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил подготовить план развития Чернобыля с целью привлечения туристов.

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