В Киеве предложили внести объекты Чернобыля в список ЮНЕСКО
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Facebook.
«Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма — развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил Ткаченко.
По мнению украинского министра, для этого предстоит сделать «много шагов».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил подготовить план развития Чернобыля с целью привлечения туристов.