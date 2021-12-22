Правительство компенсирует Хабаровскому краю и Амурской области расходы из-за паводков

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Правительство России компенсирует Хабаровскому краю и Амурской области ущерб, который был нанесён регионам из-за паводков.
Правительство компенсирует Хабаровскому краю и Амурской области расходы из-за паводков
  • globallookpress.com
  • © EMERCOM of Russia

«Хабаровский край и Амурская область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В пресс-службе правительства отметили, что на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество из-за стихийных бедствий летом 2021 года, было выделено более 5 млрд рублей.

В ноябре стало известно, что кабмин компенсирует бюджетам Забайкальского края и Еврейской автономной области расходы по ликвидации последствий паводков.

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