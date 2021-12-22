Правительство компенсирует Хабаровскому краю и Амурской области расходы из-за паводков

Правительство России компенсирует Хабаровскому краю и Амурской области ущерб, который был нанесён регионам из-за паводков.

«Хабаровский край и Амурская область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В пресс-службе правительства отметили, что на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество из-за стихийных бедствий летом 2021 года, было выделено более 5 млрд рублей.

В ноябре стало известно, что кабмин компенсирует бюджетам Забайкальского края и Еврейской автономной области расходы по ликвидации последствий паводков.