Кабмин компенсирует двум регионам расходы на восстановление после паводков

Правительство компенсирует бюджетам Забайкальского края и Еврейской автономной области расходы по ликвидации последствий паводков. Соответствующая информация приводится на сайте российского кабмина.

«Забайкальский край и Еврейская автономная область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков», — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идёт о возмещении средств региональных бюджетов, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи и выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости.

В октябре сообщалось, что Минприроды России направит более 900 млн рублей Приморскому краю на противопаводковые мероприятия в 2022 году.