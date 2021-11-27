Кабмин компенсирует двум регионам расходы на восстановление после паводков

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Правительство компенсирует бюджетам Забайкальского края и Еврейской автономной области расходы по ликвидации последствий паводков. Соответствующая информация приводится на сайте российского кабмина.
Кабмин компенсирует двум регионам расходы на восстановление после паводков
  • РИА Новости

«Забайкальский край и Еврейская автономная область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков», — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идёт о возмещении средств региональных бюджетов, направленных на оказание гражданам единовременной материальной помощи и выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества первой необходимости.

В октябре сообщалось, что Минприроды России направит более 900 млн рублей Приморскому краю на противопаводковые мероприятия в 2022 году.

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