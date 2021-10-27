Приморье получит более 900 млн рублей на противопаводковые мероприятия в 2022 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Об утверждении финансирования рассказал глава региона Олег Кожемяко по итогам заседания Совета ДФО под руководством заместителя председателя правительства России — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Отмечается, что одной из тем встречи стали меры по недопущению паводков и ликвидация последствий подтоплений, произошедших в 2021 году.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств пострадавшим от паводков в Амурской области.