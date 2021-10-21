Правительство выделит допсредства пострадавшим от паводков в Амурской области
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«Амурская область получит очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших из-за летних паводков», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что речь идёт о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества.
Ранее сообщалось, что кабмин выделил более 2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков в Амурской области.