Правительство выделит допсредства пострадавшим от паводков в Амурской области

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств пострадавшим от паводков в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Правительство выделит допсредства пострадавшим от паводков в Амурской области
  • © МЧС РФ

«Амурская область получит очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших из-за летних паводков», —  говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что речь идёт о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества.

Ранее сообщалось, что кабмин выделил более 2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков в Амурской области.

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