Правительство выделит допсредства пострадавшим от паводков в Амурской области

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств пострадавшим от паводков в Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Амурская область получит очередной транш из резервного фонда на компенсацию расходов, связанных с поддержкой граждан, пострадавших из-за летних паводков», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что речь идёт о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества.

Ранее сообщалось, что кабмин выделил более 2 млрд рублей на помощь пострадавшим от паводков в Амурской области.