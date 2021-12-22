Связанные с Roshen компании оспорят штраф антимонопольного комитета Украины

Связанные с украинской компанией Roshen предприятия планируют оспорить штраф на сумму $10,3 млн, назначенный антимонопольным комитетом Украины.

В компаниях назвали выводы регулятора безосновательными и необоснованными.

«Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного собственника обществ Порошенко Петра Алексеевича», — говорится в заявлении Interstarch Украина.

Ранее в пресс-службе антимонопольного комитета Украины сообщили о штрафе для группы компаний Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко на общую сумму 283,63 млн гривен (почти $10,5 млн).