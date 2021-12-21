Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Порошенко Roshen на $10 млн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу компаний Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко на общую сумму 283,63 млн гривен (почти $10,5 млн). Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

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