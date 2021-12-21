Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Порошенко Roshen на $10 млн

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал группу компаний Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко на общую сумму 283,63 млн гривен (почти $10,5 млн). Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию Порошенко Roshen на $10 млн
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«Проанализировав суть установленных нарушений конкурентного законодательства, комитет решил наложить следующие штрафы на участников группы: ООО «Интерстарч Украины» — 210,185 млн гривен, ЧАО «Днепровский УПК» — 47,45 млн гривен, ЧАО «Инеркон» — 25,98 млн гривен», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что Порошенко предъявили подозрение в государственной измене.

Позднее адвокат бывшего президента Украины заявил, что его подзащитный не намерен являться на допрос по данному делу 23 декабря.

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