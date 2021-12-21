Латвия откажется от транзита белорусских удобрений до 15 января

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил BNS, что власти Латвии в знак солидарности с Литвой приняли решение отказаться от транзита белорусских удобрений как минимум до 15 января 2022 года.

«Не знаю, почему только до 15 января, но тем не менее если удастся или когда удастся остановить транспортировку (белорусских удобрений) в Литве, то хотя бы до 15 января она не будет осуществляться через Латвию. Это знак солидарности», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что это решение правительство Латвии приняло накануне.

В середине декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

В частности, в документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.