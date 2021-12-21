Латвия откажется от транзита белорусских удобрений до 15 января
- globallookpress.com
«Не знаю, почему только до 15 января, но тем не менее если удастся или когда удастся остановить транспортировку (белорусских удобрений) в Литве, то хотя бы до 15 января она не будет осуществляться через Латвию. Это знак солидарности», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что это решение правительство Латвии приняло накануне.
В середине декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
В частности, в документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.