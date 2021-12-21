Латвия откажется от транзита белорусских удобрений до 15 января

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил BNS, что власти Латвии в знак солидарности с Литвой приняли решение отказаться от транзита белорусских удобрений как минимум до 15 января 2022 года.
Латвия откажется от транзита белорусских удобрений до 15 января
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«Не знаю, почему только до 15 января, но тем не менее если удастся или когда удастся остановить транспортировку (белорусских удобрений) в Литве, то хотя бы до 15 января она не будет осуществляться через Латвию. Это знак солидарности», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что это решение правительство Латвии приняло накануне.

В середине декабря стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Литвы подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

В частности, в документе содержится предложение правительству и парламенту Литвы наложить санкции на импортируемую из Белоруссии продукцию — как закупаемую напрямую, так и поставляемую косвенно из этой страны.

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