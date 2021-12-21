Минздрав Белоруссии одобрил вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет

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Минздрав Белоруссии разрешил вакцинацию детей против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.
Минздрав Белоруссии одобрил вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Отмечается, что привить от COVID-19 можно будет детей в возрасте 12—17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в Минздраве Белоруссии выдали разрешение на ввоз и использование российской вакцины от коронавируса «КовиВак» на территории республики.

В середине декабря глава белорусского Минздрава Дмитрий Пиневич заявил, что ведомство рассчитывает привить от коронавируса половину населения страны.

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