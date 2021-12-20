Украина нарастит численность военно-морской авиации в ближайшие годы

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Командующий военно-морскими силами Вооружённых сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что украинская сторона нарастит численность военно-морской авиации в ближайшее годы, а вскоре армия страны уже получит ударные беспилотники турецкого производства Bayraktar.
Украина нарастит численность военно-морской авиации в ближайшие годы
  • © Global Look Press/Keystone Press Agency

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«В концепции развития военно-морских сил это сказано. Не в следующем году, а в последующие годы мы... увеличение количества самолётов для военно-морских сил», — заявил он.

По его словам, в ближайшее время беспилотники Bayraktar уже поступят на вооружение Украины, однако в дальнейшем планируется усиливать войска более мощными беспилотниками и самолётами.

Ранее Генштаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе.

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