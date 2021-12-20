Украина нарастит численность военно-морской авиации в ближайшие годы
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Об этом он заявил в интервью УНИАН.
«В концепции развития военно-морских сил это сказано. Не в следующем году, а в последующие годы мы... увеличение количества самолётов для военно-морских сил», — заявил он.
По его словам, в ближайшее время беспилотники Bayraktar уже поступят на вооружение Украины, однако в дальнейшем планируется усиливать войска более мощными беспилотниками и самолётами.
Ранее Генштаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе.