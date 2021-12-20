Экс-глава офиса Зеленского Богдан заявил об изменениях в поведении президента Украины
- AP
«У него лицо другое. Если взять две фотографии — другой вообще человек. Это разговор другой, другая речь, слова, другая мимика. Мысли вообще другие. Он вообще другой. Долго ищет слова, медленные фразы», — сказал Богдан в интервью YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».
Он добавил, что, по его мнению, у Зеленского нет жизненной энергии.
Ранее Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону назвал «дипломатической катастрофой» поведение Владимира Зеленского в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.