В Белоруссии анонсировали работу объединённого с Россией рынка электроэнергии с 2024 года

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Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что объединённый с Россией рынок электроэнергии начнёт работать с 1 января 2024 года.
В Белоруссии анонсировали работу объединённого с Россией рынка электроэнергии с 2024 года
  • AP

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Минске.

«В соответствии с союзной программой объединённый рынок электроэнергии заработает с 1 января 2024 года», — цитирует его БЕЛТА.

Каранкевич объяснил, что с этого момента начнёт действовать механизм торговли между уполномоченными организациями двух стран.

Министр уточнил, что с 1 января 2027 года планируется более глубокая интеграция, в рамках которой на равных условиях смогут участвовать субъекты хозяйствования Белоруссии и России — как производители энергии, так и её потребители.

8 декабря министры энергетики России и Белоруссии провели переговоры. Они рассмотрели ключевые аспекты проекта межгосударственного договора о формировании общего рынка электроэнергии.

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