Южная Осетия снимает почти все антикоронавирусные ограничения

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В Южной Осетии с 20 декабря в связи со снижением рисков распространения коронавируса отменяются почти все ограничения.
Южная Осетия снимает почти все антикоронавирусные ограничения
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Объектам общественного питания разрешить проведение празднично-торжественных мероприятий, осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции. Срок — до очередного решения оперативного штаба», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, в республике сохраняются лишь дезинфекционный и масочный режимы, а также социальное дистанцирование.

Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах исключил введение в стране карантина на Рождество, как сделали в Нидерландах.

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