МИД Армении подтвердил возвращение десяти военнослужащих из Азербайджана
Азербайджан вернул в Армению десятерых военнослужащих при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
- @MFAofArmenia
Об этом Унанян написал в своём Facebook.
Он также привёл имена военнослужащих.
Ранее в Азербайджане сообщили о передаче Армении десяти военнослужащих.
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