МИД Армении подтвердил возвращение десяти военнослужащих из Азербайджана

Азербайджан вернул в Армению десятерых военнослужащих при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Об этом Унанян написал в своём Facebook.

Он также привёл имена военнослужащих.

Ранее в Азербайджане сообщили о передаче Армении десяти военнослужащих.